Herbert Kloiber bei Roland Emmerichs erstem Streaming-Projekt an Bord

„Es gibt viele Projekte, die hereinkommen. Die Frage für mich ist ja eher, welches ist eine Sünde wert“, sagt der frühere, langjährige Tele München-Eigner Herbert Kloiber (74).

So gesehen steht ihm ein gehöriger Sündenfall mit der gemeinsam mit der Constantin Film im Sommer 2021 gegründete High End Productions: „TATD“, das erste Projekt von Star-Regisseur Roland Emmerich („Moonfall“, „Independence Day“) für Streaming-Plattformen bzw. TV.

Die Details zur Zehn-Stunden-Serie sollen in einigen Wochen von der deutschen Hollywood-Legende selbst bekannt gegeben werden. „Es hat alles, was man von Emmerich erwartet“, verspricht Kloiber. Mega-Budget inklusive. Die Wiener High End Productions, Teil eines Finanz-Konsortiums bei „TATD“, wird also ihrem Namen gerecht. Das Kürzel steht übrigens für „Those about to die“ – „Morituri te salutant“. Assoziationen mit Filmen von „Ben Hur“ bis „Gladiator“ liegen da nahe und „sind nicht falsch.“

Spektakel

Das zu erwartende Spektakel am Bildschirm hat in den USA bereits die großen Streamer auf den Plan gerufen, erstaunliche Summen inklusive, wie Kloiber erzählt. „Das zeigt auch, wie viel Geld in diesem Bereich weiterhin in der Pipeline ist.“ In Europa und im deutschsprachigen Raum ist man noch nicht festgelegt. Hier kann sich der gebürtige Wiener „TATD“ genauso gut bei einem der großen Privat-Sender und deren Plattformen vorstellen.

Gedreht werden soll 2024 - wo, das ist noch offen. Da geht es einerseits um Fördermittel und Tax-Incentives. „Ein großes Thema für eine US-amerikanische Schauspieler-Riege ist derzeit natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Südosteuropa liegt für die ja quasi an der Front und da wollen sie nicht für einige Monate hin.“ Dazu kommt als Problemstellung die Hochkonjunktur der Film-Branche. „Die Gewerke wie Bühnenbild, Kostüm etc. sind bis zum Sankt Nimmerleinstag ausgebucht.“ Aber es gibt ja Mittel und damit Wege.