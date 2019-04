"Report"-Moderatorin Schnabl: "Um jene kümmern, die skeptisch sind"

Wie ist das „Report“-Publikum zusammengesetzt?

Ein typisches ORF2-Publikum, das sich aber auf Information fokussiert, das Inhalte vertieft haben will. Und: Wenn ein Thema ganz heiß diskutiert wird, dann will man sich auch hintergründig informieren. Das merkt man an den Zuschauerzahlen.

Sie haben für eine „Report“-Ausgabe kritische Seher zu einer Art Werkstattbesuch eingeladen, um zu zeigen, wie Berichte und Reportagen im Report entstehen. Was nimmt man als Redaktion davon mit?

Wir haben eine extrem hohe Glaubwürdigkeit, aber dennoch müssen wir uns um die jene kümmern, die skeptisch sind. Deren Skepsis kann politisch motiviert sein oder nicht, dennoch ist der Grund dafür oft banal. Sie wissen nicht, was wir machen sprich wie wir arbeiten. Der Journalismus ist daher gut beraten, transparenter denn je zu sein. Das ist meistens wie ein riesiges Aha-Erlebnis und fast alle Fragen sind am Ende geklärt.