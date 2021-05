Produzent Oliver Berben: "Die Pandemie war ein Brandbeschleuniger"

Was gerade boomt, sind Podcasts und Audio-Formate. Bei „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ gibt es auch eine Audio-Doku bei Audible. Ist das etwas, das man mittlerweile mit einer Serienproduktion mitdenkt, oder hat sich das in diesem Fall einfach so ergeben, weil Audible zu Amazon gehört?

Nein, das hat sich nicht zufällig ergeben, das denken wir mit und zwar mittlerweile in allen Bereichen. Ich habe ja gerade schon von der Serie „Glauben“ nach Ferdinand von Schirach erzählt und da entstehen auch ähnliche Begleitprodukte, die natürlich themenabhängig sind. Mich begeistern oft Geschichten, die eine gesellschaftliche Bedeutung haben und da bietet es sich an, den Zuschauern zusätzliches Material zur Verfügung zu stellen. Bei uns geht es so weit, dass wir einen eigenen Bereich haben, der sich um sogenannte programmbegleitende Maßnahmen kümmert – also Dokumentationen, Reportagen, Biografien oder Audiobooks.

Wo wird sich die Constantin abgesehen von Kurzform und Audio hinentwickeln? Gibt es noch andere Trends?

Die Constantin Film wird als umfassendes Content House genau den Weg weitergehen, den sie eingeschlagen hat. Das bedeutet, dass wir für jede Auswertungsform in jedem Bereich Produkte herstellen werden. Die Möglichkeiten der Auswertungen verschmelzen, es kommen mehr Services auf den Markt und die Nachfrage des Publikums steigt, wobei auch interessant ist, dass die Menschen, die sich teilweise von klassischen Sendern nicht mehr angesprochen gefühlt haben, bei den Streamingdiensten wieder ein "Zuhause" haben. Es ist also nicht zwangsläufig so, dass die einen den anderen etwas weggenommen haben. Und es wird sozusagen "spartifizierter", die Zielgruppen werden definierbarer. Das lineare Fernsehen als sogenanntes "Lagerfeuer-Programm", bei dem alle zusammenkommen, ist toll und ist weiterhin wichtig und existent – aber das stärkere Wachstum entwickelt sich zukünftig in einem anderen Bereich.