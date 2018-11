Der Duft der neuen Serien-Welt

Was kommt als nächstes?

Im Jänner folgt, sehr bayerisch und sehr lustig, „Bier Royal“. Dieses Projekt ist, übrigens genauso wie „Die Protokollantin“ es war, weiblich dominiert von der Regie, über Drehbuch bis hin zu den Hauptrollen mit Gisela Schneeberger und Lisa Maria Potthoff. Erfreulich ist, dass auch ein österreichischer Cast, zum Beispiel Robert Palfrader, vertreten ist. Diese Serie ist ganz anders als traditionelle Komödien geworden, sehr viel bissiger und böser, was Ihr in Österreich ja sehr viel besser könnt.

Und wie steht es um Neu-Entwicklungen?

Da haben wir einen ganzen Satz an Projekten, über die wir grundsätzlich erst sprechen, wenn es soweit ist. Aber eine der größeren Produktionen wird „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ sein, die im nächsten Jahr an den Start gehen wird. Die Entwicklung läuft über Annette Hess („Ku’damm 56“) als Showrunnerin – zusammen mit fünf Autorinnen schreibt sie seit eineinhalb Jahren an den Büchern. Und das, was vorliegt, verspricht schon eine ganze Menge

Wie wichtig ist bei Ihren TV-Projekten der internationale Markt?

Die Constantin ist seit jeher international aufgestellt. Wir sind das einzige deutsche Unternehmen, das in den USA für den US-Markt produziert. Das war beispielweise zuletzt die Fantasy-Serie „Shadowhunters“. Im internationalen Bereich fokussieren wir uns nun auf die großen Marken, wie beispielsweise „Smilla´s Sense of Snow“ oder auch auf den Video-Spiel-Bereich. Dazu gehört beispielsweise „Resident Evil“. Hier sprechen wir von wirklich großen internationalen Produktionen. Diesbezüglich haben wir durch unseren Kino-Bereich schon sehr viel Erfahrung. In den USA zu produzieren läuft anders als in Deutschland oder Österreich.

Wie sehen Sie den deutschsprachigen Raum positioniert?

Die Entwicklung ist bemerkenswert: Deutschsprachige Produktionen haben heute durch die Plattformen ganz andere Möglichkeiten. Die High-End Serie „ Parfum“ ist da ein ganz gutes Beispiel: Sie läuft im deutschsprachigen Raum bei ZDFneo, ZDF und ORF, aber startet zeitgleich über Netflix in 200 Ländern. Der internationale Markt ist also auch dahingehend viel wichtiger als in der Vergangenheit.

Verführt das zum Schielen auf eben diesen Markt?

Ich glaube, dass der klare Fokus auf die lokalen Geschichten im deutschsprachigen Raum extrem wichtig ist. Wenn man versucht, amerikanische Formate zu kopieren oder Produktionen darauf ausrichtet, dass sie sich möglichst überall auf der Welt verkaufen, dann geht das selten gut aus. Aber umso lokaler und erfolgreicher eine Produktion im jeweiligen Land ist, umso stärker wird die Aufmerksamkeit im Ausland. Das ist durch die neuen Vertriebswege der Streamer sehr viel einfacher möglich, als das früher über die klassischen Wege des Weltvertriebs der Fall war.