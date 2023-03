Premiere: ServusTV zeigt Österreichs Auftakt in der EM-Qualifikation

Im Autódromo Internacional do Algarve startet die MotoGP am kommenden Wochenende live bei ServusTV in die WM-Saison. Mit 21 Rennen wird es die längste der Geschichte. Der geänderte Modus – man fährt am Samstag nach dem Qualifying (11.35 Uhr) bereits in einem Sprint um Punkte (16 Uhr) – macht sie auch zur härtesten. Zu sehen sind wie üblich auch die Moto3 und Moto2.

Christian Brugger bildet mit Experten Alex Hofmann erneut das Kommentatoren-Duo von ServusTV. ROMY-Nominee Alina Marzi wird sich mit Experten und Honda-Testfahrer Stefan Bradl wieder aus der Boxengasse melden.