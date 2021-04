ServusTV sichert sich die Rechte für die Fußball-Europameisterschaft

In Österreich beginnt nun endgültig eine neue Zeitrechnung im TV-Geschäft: ServusTV hat sich die exklusiven TV-Übertragungsrechte an der UEFA Euro 2024 sowie 2028 gesichert. Darüber hinaus überträgt der Salzburger Privatsender die Qualifikationsspiele der österreichischen Nationalmannschaft im Rahmen der „European Qualifiers to UEFA Euro 2024“, „European Qualifiers to UEFA Euro 2028“ sowie der „European Qualifiers to 2026 FIFA World Cup“ live.

„Eine neue Ära in Österrreichs Fußballberichterstattung bricht an - ServusTV überträgt als erster Privatsender eine Europameisterschaft live und exklusiv im österreichischen Fernsehen. Ohne Gebühren, frei Haus. Die neue Vereinbarung mit der UEFA garantiert viele Spiele der österreichischen Nationalmannschaft und mit der Euro 2024 in Deutschland eine ganz besondere EM-Endrunde“, erklärt ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider.