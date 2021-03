TV-Quoten: Formel1-Debüt bei ServusTV geglückt

Zufrieden kann an diesem Sonntag auch der ORF-Sport sein: Der Einstand der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation gegen die Faröer hatte im Hauptabend auch aus Qoten-Sicht ein Happy End. Durchschnittlich 727.000 verfolgten die erste Hälfte des Spiels (21 Prozent bei 12 Jahre und älter, 25 Prozent bei 12 - 49). Die Reichweite steigerte sich in Hälfte 2 noch auf durchschnittlich 817.000 (26/27 Prozent).