Formel 1-Auftakt: ServusTV startet aus der Poleposition

Morgen, Freitag, startet mit dem ersten freien Training in Bahrain offiziell die Saison (12.25; zweites freies Training um 15.55). Es wird eine intensive Premiere für ServusTV – und für die Fans in Österreich. Der Salzburger Privatsender, dem hier Red Bull Flügel verleiht, überträgt erstmals ein Grand-Prix-Wochenende (Qualifying, Sa. 16.00; Rennen, So., 17.00). In der Folge wechselt man sich im Free-TV mit „Junior-Partner“ ORF ab.