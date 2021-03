Formel 1-Premiere von ServusTV mit Nico Hülkenberg und Christian Klien

Racing-Erfahrung

Als Co-Kommentator und Experte an Gröbls Seite wird Nico Hülkenberg zu erleben sein. Der Deutsche sorgte im Vorjahr für Aufsehen, als von der RTL-Kommentatoren-Bank kurzfristig als Ersatzfahrer ins Racing Point-Cockpit wechselte und mehrfach in die Punkte fuhr. Der 33-jährige Deutsche also noch ganz nah dran am Geschehen und den Entwicklungen. Über die Saison 2021 meint er: „Es gibt viele interessante neue Fahrer, ich bin schon gespannt wie sich die Kollegen schlagen werden. Mercedes ist zwar wieder klarer Favorit auf den WM-Titel, aber es bleibt abzuwarten, ob Red Bull Racing den Anschluss schafft und ob sich Ferrari rehabilitieren kann. Als Geheimtipp habe ich Aston Martin auf der Rechnung.“