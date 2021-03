Hamilton wehrt ersten Angriff ab: Die Lehren aus dem Formel-1-Start

Ein paar Tausend geimpfte Zuschauer saßen auf den Tribünen des Bahrain International Circuit und verbreiteten zumindest einen Hauch von Normalität. Sie sahen einen Grand Prix, in dem die Strategie am Ende über Sieg und Niederlage entschied. Mit etwas frischeren Reifen kämpfte sich Max Verstappen an den Mercedes von Lewis Hamilton heran, drei Runden vor Schluss ging der Niederländer an dem siebenfachen Weltmeister vorbei. Doch dabei überfuhr Verstappen die Streckenbegrenzung – er musste Hamilton wieder passieren lassen. Ein zweites Mal konnte er den Briten nicht attackieren – und Hamilton durfte sich feiern lassen.