ORF zeigt weiterhin Mehrzahl der ÖFB-Spiele und die Nations League

Der ORF hat sich die von der UEFA zentral vermarkteten Rechte für mehr als zwei Drittel aller ÖFB-Länderspiele im Zeitraum von Juni 2022 bis Juni 2028 gesichert. Der Öffentlich-Rechtliche wird damit insgesamt 42 Spiele der Herren-Nationalmannschaft zeigen, wurde am Donnerstag bekanntgegeben.

Darunter sind alle Matches des ÖFB-Teams in der UEFA Nations League, wo Österreich in der prestigeträchtigen Gruppe A antreten wird. Dazu kommen noch bis zu 15 Qualifikationsspiele für die WM 2026 sowie für die Euro 2024 und die Euro 2028. Bei den Euro-Quali-Spielen hat ServusTV das Erstwahlrecht im Rahmen der "Week of Football", in der in der Regel zwei - in Corona-Zeiten drei - Spiele gezeigt werden. Bei der WM-Qualifikation liegt der First Pick beim ORF. Auch die Mehrzahl aller Freundschaftsspiele wird vom ORF live übertragen.

Bis Anfang des Jahres 2023 ändert sich zunächst einmal aber nichts: Sowohl die verschobene Euro 2020 sowie die WM 2022 sind im ORF zu sehen. Ab der kommenden Saison zeigt man auf Club-Ebene auch wieder Spiele der Europa League.

Wirtschaftlichkeit

ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost: "Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Gebührenmitteln setzt voraus, dass der ORF bei Sportrechten nicht um jeden Preis mitbieten kann. Dem ORF ist es unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit, dennoch gelungen, die gegenständlichen Rechte langfristig zu sichern.“

Betont wird zudem, dass man den heimischen Fußball "weiterhin in all seinen Facetten, international und regional, vom Profi- bis in den Amateur- und Nachwuchsbereich, in allen Medien des ORF" abbilden wolle.

Teil dessen ist die exklusive Partnerschaft mit dem ÖFB. Damit wird der ORF "umfassend über den UNIQA ÖFB Cup, die Heimspiele des Frauen-Nationalteams und der Nachwuchs-Nationalteams sowie die Bewerbe des heimischen Frauenfußballs live, mit Highlights und News berichten."