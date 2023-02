ROMY-Nominees Marzi und Wanits: Hauptsache ist die schöne Nebensache Sport

Motorrad-Zirkus

Die gehören für Marzi, die für die WM auch im ServusTV-Fußball-Team im Einsatz war, zur normalen Arbeit. Die junge Burgenländerin ist seit einem Jahr Teil des MotoGP-Zirkus. Als ROMY-Nominee startet sie ebenfalls am letzten März-Wochenende in die längste Saison der MotoGP-Geschichte mit 21 Rennen und einigen Neuerungen wie etwa die Sprint-Rennen. Der Auftakt findet in Portugal statt, „zum Ende haben wir in neun Wochen sieben Übersee-Rennen.“ Die Vorbereitungen laufen längst nicht nur für die Fahrer und Teams. „Vor dem Saisonstart ist es immer sehr intensiv. Wir haben bei ServusTV mit Moto3, Moto2 und MotoGP ja das ganze Paket auf Sendung.“ Und das für Österreich und Deutschland.

Marzi meldet sich aus der Boxengasse. Stefan Bradl, nach wie vor Testfahrer bei Honda und im Vorjahr für den verletzten Superstar Marc Marquez im Einsatz, liefert Experteneinschätzungen, ebenso wie die Motorrad-Legende Gustl Auinger sowie Moto3- und Superbike-Weltmeister Sandro Cortese. „Wir sind da wirklich mitten drinnen, bekommen großartige Interviews und Einblicke und können damit den Zusehern vermitteln, dass sie ganz nah dran sind.“ Dafür sei in den Jahren davor schon sehr viel Arbeit investiert worden.

„Man begleitet ja das ganze Jahr über die Fahrer und Teams und sieht deren Entwicklung. Man lernt sich immer besser kennen“, erzählt Marzi. „Die Fahrer wissen, wie wir unsere Arbeit machen, und dass wir unseren Zusehern den besten Content bieten möchten, und sie schätzen das.“ „Klarerweise freuen wir uns auch, dass ein österreichisches Team in der MotoGP, in der Königsklasse, Erfolge feiert. In der Moto3 und in der Moto2 ist KTM sogar unfassbar erfolgreich. Heuer starten Sie in der MotoGP mit GasGas, also mit einem zweiten Team durch. Alle sind natürlich wahnsinnig gespannt darauf.“