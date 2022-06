ServusTV hat in den vergangenen Jahren, seit sie von Sky dorthin gewechselt sind, massiv Geld in die Hand genommen und in Sportrechte investiert. Das hat in diesem Umfang wohl keiner erwartet, den normalerweise sind Sender zögerlich, wenn es um solche Summen geht. Die Frage dabei ist: Was ist jetzt die konkrete Strategie dahinter? Soll das dauerhaft die Positionierung des Senders werden? Die Verhandlungen zu einigen Schlüsselrechten laufen oder starten ja in den nächsten Monaten wieder.

Für uns ist es natürlich interessant, Live-Sport weiter auf dem Sender zu haben. Aber als österreichischer Sender und auch als Land Österreich muss man da klar den Fakten ins Auge blicken: Es gibt einen großen deutschen Markt. Wenn also Rechte für beide Territorien bzw. DACH ausgeschrieben werden und auch noch das Pay-TV als Bieter dabei ist, dann sind wir mehr Passagier, als dass wir das Spiel vorgeben könnten. Wenn eines Tages auch noch Amazon in den Markt der Sportrechte eintritt oder Netflix, dann wird das sehr schwer - für alle hier. Ein Mitgrund, warum wir jetzt so stark investiert haben, ist, dass die Ausschreibungen so geballt hintereinander erfolgten und wir dadurch in kurzer Zeit relativ viele Rechte akquirieren konnten. Unser Ansatz dahinter ist immer, den besten Sport ins Free-TV zu holen und kontinuierlich in Themenblöcke zu investieren.

Welche sind das?

Wir hatten für uns identifiziert Motorsport, Fußball und anderen relevanten nationalen Sport. Wenn man als Sender etwas schneller wachsen will, ist Sport ein gutes Vehikel – aber nicht das ausschließliche. Das sehen wir daran, dass wir als Vollprogrammsender ein organisches Wachstum in allen Zeitzonen erreicht haben. Aber zweifelsohne ist der Sport ein starker Treiber, der die Relevanz des gesamten Senders noch einmal deutlich steigert.

Weil sie Pay-TV und Streaming angesprochen haben: Wie stellt sich die Zusammenarbeit mit Sky, Dazn oder auch Magenta TV in Deutschland dar?

Wir arbeiten ja im Rahmen der Distribution mit diesen Partnern und anderen zusammen. Das heißt, wir haben unseren Kanal ServusTV nicht nur in Österreich auf allen wichtigen Plattformen. Darüber hinaus arbeiten wir mit DAZN bei der Handball Champions League zusammenhaben. Wir pflegen diese Partnerschaften, weil wir einfach unser Produkt möglichst breit und gut distribuieren wollen. Und so haben wir etwa auch bei Deutschen Telekom den Kanal ServusTV Motorsport platziert.