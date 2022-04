ServusTV rollt nun das Potenzial seiner neue Video- und Streaming-Plattform voll aus. Was zunächst einmal Sport-Fans freut: Neben Live-Streams von den DFB-Pokal-Halbfinales am 19. April (HSV gegen Freiburg, online only) und 20. April (RB Leipzig vs. Union Berlin) sowie der Formel-1 und der MotoGP am Wochenende zeigt ServusTV On in dieser Woche in Summe etwa 20 weitere Sport-Streams zumeist als Digital-Only-Content.

„Das zeigt, was in dem umfangreichen Portfolio von insgesamt 40 digitalen Sportrechten von ServusTV On noch steckt“, erklärt Stefan Weger, Bereichsleiter Digital bei ServusTV. Am kommenden Wochenende sind das u. a. Formel 2, Formel 3, die Superbike-WM; dazu die WRC oder die Hankook-Series aus Spa als eines von mehreren 12- und 24-Stunden-Rennen auf vier und zwei Rädern im Lauf des Jahres. Und als Abschluss des Wochenendes am 25. April (1.00 Uhr) den irren Red Bull Plane Swap live aus den USA.

Das allein mache schon deutlich: „ServusTV On ist viel mehr und kann viel mehr als eine sonst übliche Mediathek von TV-Sendern. Es ist eine eigene Welt, die natürlich auch sehr stark vom exklusiven Content von ServusTV unterstützt wird. Es ist eine Welt für den digitalen User, der sich die Inhalte kostenlos zu Gemüte führen will, wann und wo immer er will“, betont Weger.