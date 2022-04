„Das Bestechende ist, dass es eine einfache und gleichzeitig eine völlig wahnsinnige Idee ist, das zu machen“, sagt Schauspieler Michael Ostrowski.

Einfach an dem Projekt ist, dass die beliebte japanische TV-Serie „Hanbun, Aoi“ („Halb blau“) neu synchronisiert wurde. Als wahnsinnig könnte man bezeichnen, dass das unter Verwendung alpenländischer Mundart geschah.

Idee

Dieser „audio-visuelle clash of cultures“, beruht auf einer Idee von Martin Polt. Er sah die Familiengeschichte, die mit einer Problemschwangerschaft beginnt, vor Jahren in einem Hotelzimmer in Japan. Polt verstand zwar kein Wort, aber irgendwie sprachen die Bilder für sich. Sein Gedanke: Das könnte man doch mit hierzulande vertrauten Stimmen ausstatten.