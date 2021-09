Positive Signale für Weißmanns erstes Team: „grundsätzlich qualifiziert“

Die zentralen Direktionen besetzt Neo-ORF-Chef Roland Weißmann, soweit ist es absehbar, vor allem mit Frauen: ORFIII-Co-Geschäftsführerin Eva Schindlauer übernimmt die Finanzen, ORFIII-Chefredakteurin Ingrid Thurnher die Radioflotte. Für die Programm wird Puls4-Chefin und Ex-ORFlerin Stefanie Groiss-Horowitz als Favoritin gehandelt, für die Technik GIS-Chef Harald Kräuter.

Bei den Länderstudios haben Landeshauptleute ein Anhörungsrecht. Auf Brigitte Wolf kann in Wien Radio-Innenpolitiker Edgar Weinzettl folgen. Im Rennen auch: Programm-Direktorin Kathrin Zechner, die sich auch für augenblicke Position beworben hat, sowie Programm-Entwicklerin Doroteja Gradištanac-Rošcic.

In der Steiermark wird Gerhard Koch verlängert, in Vorarlberg Markus Klement. In Oberösterreich und Niederösterreich sind die Chefredakteure Klaus Obereder und Robert Ziegler fix. In Salzburg wird ORF-TV-Magazin-Chefin Waltraud Langer favorisiert, in Tirol Radio-Wirtschaftschefin Esther Mitterstieler. In Kärnten könnte Karin Bernhard eine Ehrenrunde drehen. Im Burgenland rittern Direktor Werner Herics, Chefredakteur Walter Schneeberger und Moderatorin Elisabeth Pauer.