Pixars neuer Animationsfilm "Rot": Plötzlich Panda

„Ich begann, mich zu verändern, interessierte mich für Animes und Comics, unternahm mehr mit meinen Freundinnen und weniger mit meiner Mutter“, erzählt die 34-Jährige bei einer Pressekonferenz. Plötzlich sei sie hin- und hergerissen gewesen zwischen eigenen Interessen und Familientraditionen. Genau von diesen Herausforderungen ist auch „Rot“ inspiriert: „Wir wollten die Nuancen asiatischer Eltern-Kind-Beziehungen erforschen, den Umgang mit Veränderungen, generationsübergreifende Konflikte und wie uns diese prägen.“

Eingebettet ist das alles in jene Zeit, in der Shi selbst Teenagerin war: die frühen 2000er. Deshalb sieht man in „Rot“ keine Smartphones, sondern Tamagotchis. Mei und ihre Freundinnen hören Musik auf CDs und der letzte Schrei sind Boybands nach dem Vorbild von N*Sync oder den Backstreet Boys – hier heißt die Gruppe der Stunde 4*Star, deren Songs Billie Eilish und ihr Bruder Finneas beisteuerten.