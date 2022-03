Dialektreiche "Häschenschule" ohne "das typische Synchro-Deutsch“

Es fällt auf, dass in Trickfilmen meist sprechende Tiere die Hauptrollen spielen, aber seltener Menschen. Ist es komplizierter, Menschen zu animieren als Tiere?

Dunja Bernatzky: Nein. Tiere sind da fast noch schwieriger, weil die Bewegungsabläufe in genauso viele Einzelbilder aufgelöst werden müssen und dazu noch die Eigenheiten des Tieres erkennbar bleiben müssen. Aber da man bei einem Animationsfilm auch Märchen und Mythen wahr machen und Tiere sprechen lassen kann, will vor allem das jugendliche Publikum Kreaturen sehen, die es in der Realität nicht gibt.

Wie sind Sie darauf gekommen, eine Österreichfassung der „Häschenschule“ herzustellen?

Dunja Bernatzky: Ich war und bin ein großer Fan vom „Schweinchen Babe“, in dem alle Tiere des Bauernhofs in einem anderen Dialekt gesprochen haben. Das war 2004 – und seither hat es keinen österreichischen Kino-Animationsfilm gegeben. Auf der einen Seite ist immer davon die Rede, dass man die österreichischen Dialekte pflegen will, damit die Kinder nicht mit dem typischen Synchro-Deutsch aufwachsen, und andererseits gibt es keine Förderungen dafür. Also haben wir es einfach einmal versucht.

Österreich kann als Filmland ja nur deshalb funktionieren, weil es die Filmförderung gibt. Haben Sie als Animationsstudio da auch Zugang?

Kris Staber: Sehr langsam kommt es auch hierzulande zu einem Bewusstsein dafür, dass der Animationsfilm aus dem zeitgenössischen Filmschaffen nicht mehr wegzudenken ist. Aber es ist nach wie vor schwierig, dafür auch österreichische Gelder zu bekommen. Trotzdem wollen wir ein österreichisches, ein europäisches Animationsstudio bleiben.

(Von Gabriele Flossmann)