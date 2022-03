Wie Otto Waalkes ein Faultier zum Jodeln brachte

Warum sind Sie das Vorbild?

Das passierte nach dem ersten Teil. In Hollywood hat man sich über den großen Erfolg von Sid im deutschsprachigen Raum gewundert. Da dachten sich die Disney-Leute: „Let’s have a look at this crazy guy from Germany!“ Ich wurde nach Amerika eingeladen und beim Vorspielen meiner Ideen hatte ich völlig freie Hand. Ich konnte verschiedene Gangarten und Bewegungen ausprobieren und mein „Holladihiti!“ vorjodeln – und damit wurde Sid zu Otto.

Und welche Eigenschaft verbindet sie mit Sid?

Die unverschämte Aufrichtigkeit, der naive Charme und die gewisse Respektlosigkeit.

Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Schnee und „Ice“?

Ich kann Skifahren – oft und gerne in Österreich. In Lech, Zürs und Obergurgl war ich schon vor 30 Jahren. Ich bin kein Meister auf dem Bergski, aber den Talski kann ich recht gut belasten. „Weil Schifoan is des Leinwandste, wos ma sich nur vorstöll’n kann“, wie die Österreicher singen, vor allem die Wiener. Aber Schlittschuhlaufen kann ich noch besser. Ich habe früher auch Eishockey gespielt.

Was macht ein Entertainer wie Sie im Lockdown?

Er leidet. Ich sitze zuhause, mache Musik, male – da entdeckt man einen gewissen Hang zum Meditativen, früher hieß das Besinnlichkeit ... Da gibt es neue Entdeckungen – eine ist: „Du kannst ja sogar ruhig sitzen.“ Dann antwortet mein Inneres: „Leber an Großhirn: Wo bleibt der Alkohol?“

Wie werden Sie Ihr 50-Jahre-Jubiläum feiern – und was wünschen Sie sich für 2022?

Wahrscheinlich werde ich irgendwo auftreten. Ich möchte ja auf Bühnen stehen, bis ich eines Tages von einer herunterfalle. Außerdem habe ich 2022 auch das 60-jährige Jubiläum als Rampensau. Genaugenommen bin ich noch viel länger Komiker: Mit sechs habe ich Gitarre gespielt und mein Publikum unterhalten. Allerdings in kleineren Kreisen. Mein erster großer Auftritt war tatsächlich 1972. In Feierlaune bin ich aber sowieso fast immer. Auch für 2022 bin ich optimistisch, ich hoffe, dass sich die Türen bald wieder öffnen und wir einander in die Arme fallen können. Holladihiti!

Soll das eine Werbung dafür sein, dass sich endlich alle impfen lassen?

Für so etwas muss ich doch keine Werbung machen. Das ist doch selbstverständlich.

Von Gabriele Flossmann