Patricia Aulitzky über ihre Pläne: „Brauche einfach mehr Zeit und mehrere Leben"

Das Salzburger Kapuzinerkloster hat sich der Welt geöffnet: Selbstfindungsseminare sollen weltliche Finanzen in die Klostermauern bringen. Für mediales Aufsehen sorgt eine Grabung im Klostergarten, mit der die letzte Ruhestätte einer sagenumwobenen Bajuwarenherzogin samt wertvoller Beigaben gefunden werden soll. Als Archäologin Sabina ein Skelett freilegt, liegt die Sensation sozusagen zum Greifen nah, was der Archäologin den Job sichern könnte. „Das Loch an der Stirn könnte eine Lanzen- oder Speerverletzung sein“, sagt sie in die TV-Kamera. Auch kleine „Grabbeigaben“ finden sich. Die ehrgeizige Wissenschaftlerin hofft, endlich am Ziel zu sein. Doch es kommt anders, ganz anders.

„Schattenspiel“ ist der erst im Frühjahr gedrehte, neunte Film der ORF/ZDF-Reihe „Die Toten von Salzburg“ in der Regie von Erhard Riedlsperger (Freitag, 20.15, ORF2). Für Patricia Aulitzky war die Ensemblehauptrolle der Archäologin das Aufwärmen für einen arbeitsintensiven Sommer, das zudem „ein wunderschönes Wiedersehen“ mit ihrer Geburtsstadt brachte. „Vom Ambiente her hatte das fast was von Urlaub“, schmunzelt sie.

Härte

In ihrer Rolle hatte sie hingegen wenig zu lachen. „Für Sabina ist ihre Arbeit ihr Leben und das wird dadurch bedroht, dass sie endlich einen Fund liefern muss, weil sonst keine Fördergelder mehr fließen. Diese Situation kann ich gut nachvollziehen, ich spiele ja selbst für mein Leben gern. Das sind dann harte Konsequenzen, etwas, was viele von uns auch in der Pandemie-Zeit erlebt haben, wenn man unverschuldet nicht nur kein Geld verdient, sondern wenn man vor allem seinen Beruf, denn man leidenschaftlich verfolgt, nicht ausüben kann. Dieses Gefühl, diese Angst, das treibt Sabina um.“