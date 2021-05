ORF2-Channel-Manager Hofer: „Normal war so gesehen nie irgendwas“

Jetzt scheint’s, als komme man aufgrund der Verlangsamung der Pandemie wieder ins normale Fahrwasser. Das heißt, Sie können sich auch verstärkt dem Regel-Programm widmen. Was ist der Befund, wie geht's ORF2? Ist die Einführung von „Mayers Magazin“ und davor „Showtime“ am Freitag der Anfang von einem großen Umbau?

ORF2 geht sehr gut. Und Nein, es gibt keinen Umbau. Denn was sehr gut funktioniert ist das Vorabend-Programm, was die vor einiger Zeit schon getroffenen Entscheidungen bei der Neuaufstellung bestätigt. „Mayrs Magazin“ war einfach eine Programmfarbe, die ORF2 gefehlt hat. „Showtime“ davor bringt nun am Freitag gebündelt, was immer wieder mal in „Studio 2“ zu sehen war. Was ebenfalls und weiterhin gut funktioniert ist „Guten Morgen Österreich“, das mit dem Lockdown-Format „Fit mit Philipp“ immerhin einen ROMY-Preisträger hervorgebracht hat. Dieses Bewegungsangebot werden wir auch über das hoffentlich baldige Pandemie-Ende hinaus weiterführen. Es hat inzwischen eine wirklich große Fan-Gemeinde und begeistert nicht nur Menschen, die ohnehin stets auf ihre Fitness achten, hat also auch einen Mehrwert über das Programm hinaus. Es gibt sehr viel, was gut in ORF2 funktioniert.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Nachmittagsprogramm in ORF2. Da und dort hat man hörbar gefremdelt, wenn „Sylvia kocht“. Man hat da auch schon an der Anmutung der Sendung gearbeitet?

Immer dann, wenn man ein Format verändert, weiterentwickelt, gibt es Stimmen in die eine und solche in die andere Richtung. Die einen Fans von Kochsendungen freuen sich, dass es etwas Neues gibt, etwas mit einer frischen, anderen Anmutung, andere trauern einem lieb gewonnenen Format nach und auch das ist verständlich. Aus reiner Quoten-Sicht kann man sagen, dass sich Silvia Schneiders Sendung gut entwickelt hat und leicht über den Quoten von „Frisch gekocht“ liegt. Das freut mich. Was mich weiters freut ist, dass die Wiederholungen in der Früh sehr gut funktionieren, denn da gibt es auch Publikum, das sich fürs Kochen interessiert, weil es sich vielleicht schon fürs Mittagessen inspirieren lässt.