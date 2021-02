Arabella Kiesbauer: "Bin ein bisschen zu 'Mama Starmania' geworden"

APA: Kann man also sagen, dass Ihnen "Starmania" ein größeres Anliegen ist?

Kiesbauer: Das kann man so nicht sagen. "The Masked Singer Austria" ist auch mein Baby, aber natürlich gehört "Starmania" schon länger zur Familie.

APA: Das Publikum wird erst ab Show 8 von 10 per Televoting in die Entscheidungsfindung einbezogen. Finden Sie das gut?

Kiesbauer: Ich begrüße es sehr, dass die Entscheidung, wer weiterkommt, in den ersten Sendungen der Jury obliegt. Dafür haben wir drei sehr kompetente, mehrfach ausgezeichnete Songwriter und Sängerinnen engagiert. Aber natürlich ist das Publikum das Salz in der Suppe. Letztendlich entscheidet es dann in der Finalshow auch alleine, welchen Star sie akzeptieren.

APA: Sie haben schon verschiedenste Events und Sendungen moderiert. Was macht für Sie den Reiz von Castingshows aus?

Kiesbauer: Die Tatsache, dass man ganz nahe an der Entwicklung eines oder einer talentierten Sängers oder Sängerin dran ist. Über Wochen hinweg kann man ganz genau mitverfolgen, wie sie mehr Professionalität entwickeln, wie sich ihre Bühnenpersönlichkeit und ihre Bindung zum Publikum entfaltet. Das war bei Christina Stürmer sehr gut zu sehen. Was sich da entwickelt hat, sobald sie auf der Bühne war, wie die Fangemeinde von Woche zu Woche gewachsen ist, wie viel aus ihr herausgekommen ist: Das zu beobachten, ist das eigentliche Wunder.

Arabella Kiesbauer wurde am 8. April 1969 in Wien geboren. Sie begann ihre Karriere als Moderatorin bei der ORF-Jugendsendung "X-Large". Von 1994 bis 2004 hatte sie eine eigene Talkshow beim deutschen Sender ProSieben. Sie moderierte unter anderem 2015 den Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle und ab der elften Staffel die ATV-Show "Bauer sucht Frau". 2003 erhielt sie die goldene Romy als Spezialpreis der Jury für ihre Moderation bei "Starmania".