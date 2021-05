„Manche sagen, ich hätte fürs Studio schon einen Meldezettel“

Beamen

Die Erwartungen an Mayr und seine Sendung sind hoch, die Nervosität bei ihm hält sich aber nach inzwischen 250 Live-Auftritten im Fernsehen in den vergangenen Monate in Grenzen. Zechner setzt auf Mayrs Begeisterungsfähigkeit. Er zeige, dass Wissenschaft nicht trocken sein müsse, obwohl sie rein faktenbasiert ist. Für den wahlwerbenden Wrabetz zeugt das Magazin vom seit jeher hohen Stellenwert der Wissenschaft in den ORF-Programmen, der immer wieder durch Themensetzungen und Schwerpunkte wie eben „Mutter Erde“ untermauert werde, aber auch mit der aktuellen Wissenschaftsberichterstattung.

Aktualität ist ein Stichwort bei „Mayrs“ – die Sendung wird freitags nur kurz vor der Ausstrahlung aufgezeichnet, um auch letzte Entwicklungen in die Sendung mitnehmen zu können. Für den 54-Jährigen könnte es also ganz schön stressig werden, fast parallele Auftritte in der „ZiB“ sind dadurch nämlich nicht auszuschließen. Und „beamen können wir noch nicht“, so Mayr. Gesendet wird übrigens aus dem Newsroom – „so manche sagen, ich hätte für dort schon einen Meldezettel“.