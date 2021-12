ORF-Stiftungsrat verabschiedete Wrabetz online

Personalpaket

Einstimmig wurde auch ein Personalpaket vom Stiftungsrat abgesegnet. Kathrin Zierhut-Kunz wurde zur neuen kaufmännischen Geschäftsführerin von ORF III bestellt und folgt damit auf Eva Schindlauer, die ORF-Finanzdirektorin wird. Weiters wurden in der Plenarsitzung neue Aufsichtsratsmitglieder in Tochtergesellschaften des ORF sowie Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder in der APA - Austria Presse Agentur bestellt. So wird Weißmann etwa neuer Vorsitzender der ORF-Enterprise GmbH und Aufsichtsratsvorsitzender der APA. Die designierte ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher und ORF-Kommunikationschef Martin Biedermann werden Mitglieder des APA-Vorstands. Mit den erfolgten Bestellungen erhöht sich der Anteil an Frauen unter den Aufsichtsratsvorsitzenden auf 29 Prozent (bisher gab es keine), der Anteil an Frauen unter den Aufsichtsratsmitgliedern insgesamt erhöht sich auf 81 Prozent (bisher 69 Prozent).

Auf Stiftungsratsebene wurde festgehalten, dass die Themen Kulturwandel, Frauenförderung und Diversität künftig auf strategischer Ebene begleitet werden sollen. Wie genau soll im März beschlossen werden, sagte Thomas Zach, Leiter des bürgerlichen "Freundeskreises" der APA. Lockl meinte dazu, dass alles dafür getan werden muss, den ORF für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiver zu machen. Sei es mittels überarbeiteter Jobbilder oder Ausbildungssystemen. Lederer kündigte an, im Jänner oder Februar die Überlegungen seines "Freundeskreises" zur strategischen Ausrichtung des ORF und dessen Arbeitsbedingungen kundzutun.