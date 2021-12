ORF präsentiert neues Gesicht für "ZiB"-Sendungen

In politisch weiterhin turbulenten Zeiten präsentiert der ORF ein neues Gesicht im Info-Team auf ORF1: Madeleine Gromann feiert ihr Bildschirm-Debüt und präsentiert ab 14. Dezember 2021 die „ZIB Flashes“ und die „ZIB“ um 18.00 Uhr, wie der öffentlich-rechtliche Sender in einer Aussendung bekanntgab.

Die 26-jährige Niederösterreicherin stößt damit zum Moderationsteam Christiane Wassertheurer, Amira Awad-Grabner, Roman Rafreider und Stefan Lenglinger und folgt Jürgen Pettinger nach, der ins ORF-Radio wechselt.

Gromann freut sich "sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem ORF-1-ZIB-Team."

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom, verantwortlich auch für die „ZIB“-Ausgaben auf ORF 1, sieht Gromann als perfekte Ergänzung für ihre etablierten Kolleginnen und Kollegen und sagt: „Die Info-Sendungen in ORF 1 sind seit jeher auch eine journalistische Talenteschmiede. Madeleine Gromann ist ein solches Talent."

Karrierestart im Privatfernsehen

Die Marchfelderin (Jahrgang 1995) studierte nach der Matura an der FH Wien Journalismus und Medienkommunikation. Seit 2019 ist sie an der Uni Wien inskribiert, um den Master für Politikwissenschaften abzuschließen, berufsbegleitend arbeitet sie zudem an der FH Burgenland am Master für Digitale Medien und Kommunikation.