Stefan Lenglinger moderiert nun auch "ZiB" in ORF2

Stefan Lenglinger wurde 1993 in Wien geboren. 2012 begann er das Studium Journalismus und Medienmanagement an der FH der Wirtschaftskammer in Wien, nach dem Bachelor folgte ein Masterstudium (Internationale Entwicklung) an der Universität Wien. 2015 absolvierte er ein viermonatiges Praktikum bei der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“. 2016 war er Teil des ORF-„Sommergespräche“-Teams. Zudem berichtete er für die Sendung „Report“ und arbeitete im Korrespondentenbüro in den USA in Washington.

Lenglinger war ab April 2018 Moderator des ORF-Magazins „Heimat Fremde Heimat“ bzw. ab April 2019 des „Magazin 1“. Seit Februar 2020 präsentiert er die „ZiB“-Sendungen in ORF 1.