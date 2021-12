ORF-Töchter bekommen mehr weibliche Aufsichtsratsmitglieder

Mit dem Wechsel an der ORF-Spitze zum 1. Jänner kommt es auch zu Änderungen in diversen Aufsichtsräten von ORF-Tochterunternehmen. Diese wurden bei der Stiftungsratssitzung am Donnerstag abgesegnet. Sie bringen, wie schon in der neuen ORF-Geschäftsführung unter Roland Weißmann, einen höheren Frauenanteil als zuvor.

Mit der Berufung der neuen kaufmännischen Direktorin Eva Schindlauer zur Aufsichtsratschefin der GIS sowie der neuen Tiroler Landesdirektorin Esther Mitterstieler bei der ORF Landesstudio Service GmbH steigt der Frauenanteil bei den Aufsichtsratsvorsitzenden von bisher null auf 29 Prozent (Verhältnis 2:5). Jener bei den Aufsichtsratsmitgliedern (etwa bei der ORF-Werbetochter Enterprise, der Marketing & Kreation) wächst von bisher 69 Prozent auf 81 Prozent (Verhältnis 13:3).

Vom Stiftungsrat ebenfalls akzeptiert wurde die Bestellung von Kathrin Zierhut zur neuen Co-Geschäftsführerin von ORFIII (neben Peter Schöber). Zierhut, vor Jahren FPÖ-Bezirksrätin und zuletzt ORF-Personalchefin, folgt hier Schindlauer als kaufmännische Chefin nach. Bei der GIS wird zudem Betriebswirt Alexander Hirschbeck hausintern nachrücken, nachdem der bisherige Chef Harald Kräuter ORF-Technik-Direktor wird.

In einer ORF-Aussendung wird der designierte Generaldirektor Weißmann wie folgt zitiert: „Es freut mich, dass wir mit Kathrin Zierhut-Kunz und Alexander Hirschbeck sowie den neuen Aufsichtsratsmitgliedern ausgewiesene Top-Profis für diese wichtigen Funktionen gewinnen konnten und auch den Anteil an Frauen in den Aufsichtsräten der ORF-Tochterunternehmen weiter steigern konnten. Sie alle werden in ihren Bereichen einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Tochtergesellschaften leisten."

Kathrin Zierhut-Kunz: „Seit der Gründung vor zehn Jahren hat sich ORF III zu einem unverzichtbaren Teil und einem großartigen Aushängeschild des ORF entwickelt. Mit großer Freude werde ich meinen Beitrag zum weiteren Erfolg und zur Weiterentwicklung des Senders leisten und ihn gemeinsam mit dem Programmgeschäftsführer auf weiterhin wirtschaftlich stabilen Beinen ins zweite Jahrzehnt seines Bestehens führen.“

Alexander Hirschbeck: „Nach unterschiedlichen Leitungsfunktionen nun Geschäftsführungsverantwortung in der GIS übernehmen zu können, freut mich sehr und ich bedanke mich für das Vertrauen!“.