Technik-Vize Prantner scheidet aus, Personalchefin Zierhut zu ORFIII

Durch den Wechsel an der Spitze des ORF von Alexander Wrabetz zu Roland Weißmann zu Jahresbeginn 2022 kommt das Job-Karussell in Schwung. Eine erste Personalie wurde am Dienstag offiziell: Technik-Vizedirektor Thomas Prantner verlässt nach 33 Jahren den ORF. „Es ist meine Entscheidung“ und „es hat keinerlei Druck gegeben“, sagte er dem KURIER.

Prantner hat, wie auch Lisa Totzauer, bei der ORF-Chefwahl kandidiert. Ihr Vertrag als ORF1-Channel-Manager wird sicher nicht verlängert und sie fiele auf die obsolet gewordene Position des ORF1-Info-Chefs zurück. Sie hat sich nach verschiedenen Angeboten im ORF, die sie abgelehnt hat, für die Leitung der TV-Magazine beworben – 2010 war Totzauer trotz intensiver ÖVP-Unterstützung dabei gescheitert. Sie habe auch andere Optionen, sagte sie der APA.

Dienstag und Mittwoch finden die Hearings für den für die Information wichtigen Posten statt. Im Bewerberfeld sind Hochkaräter wie TV-Chronik-Chefin Claudia Lahnsteiner und „Report“-Chef Wolfgang Wagner.

Auch die Hearings zu FM4 laufen. Denn Sender- und Radio-Chefin Monika Eigensperger geht in Pension. Ingrid Thurnher, zuvor ORFIII-Chefredakteurin, übernimmt von ihr die Radio-Direktion. Als Favoritin für die Senderleitung gilt Doroteja Gradištanac (ehem. Roščić), zuletzt in der TV-Entwicklung führend und mit Ö3-Erfahrung ausgestattet. Zahlreich sind die Mitbewerber aus dem Sender und von außerhalb. Wer übrigens Thurnher bei ORFIII nachfolgt, ist offen. Es wird wohl wieder eine Chefredakteurin, gäbe es doch sonst nur ORF-Männer in dieser Funktion.