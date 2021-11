Thomas Prantner verlässt den ORF: "Es gab keinerlei Druck"

Kein Bauernopfer

Sie galten bis zur GD-Wahl als Bürgerlicher mit guten Verbindungen zur FPÖ, insbesondere zum Umfeld von Norbert Hofer. Die Blauen wählten aus taktischen Gründen jedoch vornehmlich Lisa Totzauer. Sie hatten am Ende null Stimmen. Fühlen Sie sich als Bauernopfer der ORF-Politik, zumal sich der Aufwand für die Kandidatur samt umfänglichen Konzept ja nicht gelohnt hat?

Ich bin als unabhängiger Kandidat bei der ORF-GD-Wahl 2021 angetreten und habe sehr viele positive Resonanzen zu meiner grundsätzlichen Bereitschaft zur Kandidatur und zu meinem Reformkonzept für einen erneuerten, modernen ORF bekommen. Aus diesem Grund wurde ich von Stiftungsräten aller fünf Parlamentsparteien für das Hearing nominiert. Die Stiftungsrat hat eine klare Entscheidung für einen Kandidaten getroffen. Der neue GD Roland Weissmann hat mich eingeladen, in den verbleibenden neun Monaten bis zu seinem Ausscheiden aus dem ORF als Prokurist in der Technischen Direktion bei der strukturellen, organisatorischen und personellen Neuaufstellung des ORF mitzuwirken und als Mitglied des Aufsichtsrates der ORF ON den Transformingprozess aktiv zu begleiten. Wenn dabei Ideen aus meinem Konzept aufgegriffen werden, würde mich das freuen.

Sie wurden immer wieder und für unterschiedliche Parteien als möglicher Quer-Eingsteiger in die Politik gehandelt. Ist das ein Thema für Sie? Oder wo sehen Sie ihre Zukunft?

Ich war ja schon einmal in der Politik, nämlich in den 90-er-Jahren fast neun Jahre lang als Obmann und Gemeinderat einer Unabhängigen Bürgerliste in meiner Heimatgemeinde Hinterbrühl (NÖ). Nach meinem Abgang aus dem ORF werde ich in die Privatwirtschaft gehen und in den Bereichen Medienmanagement, Kommunikation, Digitalisierung und Marketing tätig sein.

Was bleibt ihnen aus ihrer ORF-Zeit besonders in Erinnerung? Und ist die unter Journalisten kolportierte Geschichte richtig, dass Gerhard Zeiler, dessen Büroleiter Sie u.a. waren, Sie wegen eines wenig wohlmeinenden Artikels einmal über den sechsten Stock des ORF-Zentrums gejagt hat?

Die zitierte Geschichte stimmt nicht und wäre auch völlig untypisch für Gerhard Zeiler. Ich habe ihm und seinen Nachfolgern Gerhard Weis, Monika Lindner und Alexander Wrabetz sehr viel zu verdanken. Sie haben mir die Chance gegeben, eine Karriere im tollsten Medienunternehmens des Landes zu starten und aufzubauen, in der ich sehr viel erreicht habe. Ich war sieben Jahre Unternehmenssprecher und Kommunikationschef, fünf Jahre Marketingchef, fünf Jahre ORF-Onlinedirektor und weitere zehn Jahre stv. Direktor für Technik, Online und neue Medien. Nach so vielen Jahren im Top-Management im ORF ist es Zeit, etwas Neues zu machen. Ich werde dem ORF auch in Zukunft eng und positiv verbunden bleiben.

Vielen Dank.