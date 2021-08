ORF-"Sommergespräche": Durchschnittlich 698.000 sahen Rendi-Wagner

Im Schnitt 698.000 Zuseher verfolgten am Montag das ORF-"Sommergespräch" mit Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), der Marktanteil lag bei 25 Prozent. In Spitzen waren laut ORF-Aussendung bis zu 778.000 dabei. Beim Gespräch mit Herbert Kickl in der Vorwoche waren es im Schnitt 849.000.

Damit war das Interesse höher als im vergangenen Jahr, als für das "Sommergespräch" mit Rendi-Wagner im Schnitt 632.000 Personen ORF 2 eingeschaltet hatten. Im Vergleich mit den drei 2021 bereits geführten Gespräche reiht sich die SPÖ-Obfrau hinter FPÖ-Chef Herbert Kickl (849.000) und knapp vor Grünen-Chef Werner Kogler (681.000) und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger (605.000) ein.

Die Reichweiten und Quoten der bisherigen "Sommergespräche" 2021: