Sommergespräch: Rendi-Wagner beharrt auf ihrem Stil

In der aufgeheizten Flüchtlingsdebatte tritt Rendi-Wagner für „das Machbare“ ein: „Österreich kann weder ganz Afghanistan retten, noch die Augen verschließen und so tun, als würde uns das alles nichts angehen.“ Konkret heiße das: Erstens, alle Österreicher evakuieren. Zweitens, Österreich und die EU sollten in Kooperation mit Afghanistans Nachbarstaaten sichere Schutzzonen in der Region schaffen und diese finanziell unterstützen. So solle die gefährliche Flucht nach Europa verhindert werden. Drittens ist die SPÖ-Chefin dafür, besonders gefährdeten Frauenrechts- und Demokratie-Aktivistinnen in der EU, und damit auch in Österreich, aufzunehmen. Rendi-Wagner: „Wir dürfen diese Menschen nicht im Stich lassen. Die stehen auf Todeslisten der Taliban.“ Die Aufnahme „einiger Hundert“ sollte doch möglich sein.

Beim Klimaschutz rückte Rendi-Wagner den „enormen Beschäftigungseffekt“ in den Vordergrund. Für den Umstieg würden 100.000 Fachkräfte fehlen.