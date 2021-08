Rendi-Wagner und die SPÖ: Im Zweifel gegen die Parteichefin

Dass die SPÖ ihre Vorsitzende unter ihrem Wert behandelt, bestätigt auch der Meinungsforscher. „Ihre Stärken sind Sympathie, sie wirkt ehrlich und telegen. Sie hat die SPÖ durch einen Strategiewechsel zu konstruktiver Sachpolitik statt Parteiengezänk zu einem Zwischenhoch in den Umfragen geführt.“

Was ihr fehle, sei der politische Urinstinkt, der Riecher für den richtigen Sager zur richtigen Zeit. Dieses Manko wäre jedoch behebbar. Bachmayer: „Man hätte sie schon früher in ein Team einbetten sollen mit ein paar an der Basis verankerten Routiniers.“