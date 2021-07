Rendi-Wagner über Doskozil: "Inkonsequent und unehrlich"

Dabei habe sie sich eigentlich um eine gemeinsame Linie bemüht, ließ die Parteivorsitzende im Gespräch mit Moderatorin Manuela Raidl durchblicken. Um das zu unterstreichen, schilderte Rendi-Wagner, was sich kürzlich zugetragen haben soll: Nach dem Mord an einer 13-Jährigen in Wien und der folgenden Debatte über Abschiebungen habe sie Doskozil angerufen, um über eine gemeinsame Linie in Asylfragen zu beraten und anschließend zusammen vor die Presse zu treten.

Doskozil soll das mit dem Kommentar, er wolle sich nicht äußern, ausgeschlagen haben – nur, um wenig später öffentlich zu beklagen, die SPÖ habe beim Thema keine Linie. Soweit Rendi-Wagners Schilderung, soweit der Hintergrund zur weit mehr als uncharmanten Beschreibung des eigenen Parteikollegen.

Eine Linie gebe es im Übrigen allemal. „Wer sich nicht an Gesetze und Spielregeln hält, hat jegliches Recht verwirkt, hier in Österreich zu sein, und sollte so rasch wie möglich abgeschoben werden“, erklärte die SPÖ-Chefin. Abschiebungen nach Afghanistan hält sie in der aktuellen Situation für möglich. Außerdem bleibe sie weiterhin bei der Position „Integration vor Zuzug“, bekräftigte sie und plädierte dafür, Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu bekämpfen. Dazu brauche es gemeinsame Bemühungen der EU, man hätte die österreichische Ratspräsidentschaft vor zwei Jahren dafür besser nutzten müssen.