Auf dem SPÖ-Parteitag im Juni wurde Pamela Rendi-Wagner als Parteichefin von den Delegierten auf 75 Prozent zusammen gestrichen. Danach brach erneut ein Streit in der Partei aus, Hauptkontrahenten waren Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil. Die Folgen sind bis heute spürbar: Die SPÖ wurde in den Umfragen zurückgeworfen, Rendi-Wagner wurde erneut geschwächt. Vielen an der Basis geht der Dauerstreit auf die Nerven. Der KURIER sprach mit der Wiener Gemeinderätin Mireille Ngosso.