In den Sonntagsfrage kommt die ÖVP auf 35 Prozent, die FPÖ auf 18 - die Blauen sind also ganz dicht an der SPÖ mit 20 Prozent dran.

53 Prozent der 1.000 Befragten sind für einen Rücktritt Rendi-Wagners als Parteichefin, von den SPÖ-Wählern wollen das allerdings nur 21 Prozent.

Österreich ließ auch ein Nachfolge-Ranking erstellen: 34 Prozent wollen Doskozil an der roten Spitze sehen, 28 Prozent den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Auch hier haben die SPÖ-Wähler anders abgestimmt: Nur 18 Prozent wollen Doskozil und 40 Ludwig.

Die Frage ist freilich eine theoretische: Rendi-Wagner hat bisher immer betont, sie bleibe Parteichefin, Doskozil will im Burgenland bleiben und Ludwig erklärte ebenfalls schon mehrfach, dass niemand aus der Wiener Stadtregierung in den Bund wechseln werde.