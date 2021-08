Forderungen nach neuer Impfkampagne werden laut

Angesichts des stockenden Impffortschritts in Österreich werden Forderungen nach einer neuen Impfkampagne laut. Die Virologin Dorothee Von Laer hat am Wochenende vor einem neuerlichen Lockdown im Herbst gewarnt und Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief in einer Videobotschaft zur Impfung auf. Bundeskanzler Sebastian Kurz erteilte beim Parteitag der ÖVP am Samstag einem neuerlichen Lockdown eine Absage: Nicht mehr der Lockdown sei die Antwort, sondern die Impfung.

Die SPÖ warf dem Kanzler am Montag Untätigkeit vor. "Das Bundeskanzleramt hat Mitte Juli dem Roten Kreuz die Infokampagne 'Österreich impft' entrissen. Seitdem passiert hier gar nichts mehr, wahrscheinlich, weil Kurz die Pandemie schon einmal zu oft für beendet erklärt hat und mittlerweile selbst an seine Propaganda glaubt", kritisierte SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher.