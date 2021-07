"Liebesg'schichten"-Macherin Horowitz: „Ich sage immer: Bitte lügt nicht“

Sie fragen in der ersten Folge einen Kandidaten, warum das mit der Liebe so schwierig ist. Was glauben Sie?

Weil es auch immer Arbeit bedeutet. Es ist nicht so, dass die Liebe einem zuflattert und dann für immer da bleibt. Und wenn man liebt, kann man auch verletzt werden. Max Frisch hat einmal einen Fragebogen im Rahmen eines Tagebuches verfasst und da lautet eine Frage: „Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden oder weniger lieben und weniger leiden?“ Mit der Liebe wird man vulnerabel und das beschreibt dieses Zitat gut.

Haben die Singles manchmal zu große Ansprüche?

Naja, Fantasien sind da, um sehr groß zu sein, und nicht, um realistisch zu sein. Aber das bedeutet nicht, dass man dann nicht Kompromisse in der Liebe schließen kann. Ich erlebe das auch so, dass es dann nicht heißt, der andere muss perfekt sein, sondern dass jemand dann wahnsinnig verliebt in einen unperfekten Menschen ist.

Weisen Sie darauf hin, wenn die Wunschliste zu lang ist?

Ich gebe nichts vor, aber ich sage immer: Bitte lügt nicht. Weil dann bewerben sich die Falschen. Das finde ich auch in der ersten Folge bei Susanna aus Wien sehr lustig, wie sie sagt, der neue Mann soll lesen, und sich dann schnell selbst revidiert: Ach, doch nicht. So quasi, sie liest ja auch nicht, aber die Gesellschaft verlangt das und das muss man einfach sagen. Aber es bringt ja nix, wenn man sagt, man liest jeden Tag Adorno, und der neue Mann dann alle Adorno-Zitate kennt, man aber gar keine Ahnung hat. Man sollte sich schon so geben, wie man ist, und nicht, wie man vermeintlich sein sollte.

Haben Sie ein Lieblingszitat aus der neuen Staffel?

Ich habe tausende Lieblingszitate, weil ich die zweite Staffel sehr gelungen finde und zwar, weil diese 54 Menschen wirklich viel von sich hergegeben haben. Es gibt aber einen Satz, den der Ernstl gesagt hat, ein Teufelsgeiger aus Niederösterreich. Ich habe ihn gefragt: Was stört Sie in Beziehungen? Und er hat geantwortet: „Wenn man aus einem Bröserl einen Mount Everest macht.“ Das finde ich ein wahnsinnig gutes Zitat. Das kann man sich merken und das werde ich mir auch hinter die Ohren schreiben.