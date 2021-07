Der Sommer hat erst dann richtig begonnen, wenn am Montag „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ laufen. Der Start zur 25. Staffel auf ORF 2 verlief vielversprechend.

Charly sagt: „Wäre möglich, dass irgendwer herumsaust in der Weltgeschichte, die genauso irre ist wie ich.“

Susanna scheint so eine „verrückte Nudel“ zu sein, wegen der Corona-Pandemie ließ sie sich „Chucky, die Mörderpuppe“ tätowieren.

Andi wiederum läuft gern in einer Anzug-Krawatten-Kombi herum, die mit den alten ORF-Testbildern übersät ist.

Astrid will nicht verraten, was damals in der Disconacht mit Udo Jürgens passiert ist. Dafür verrät sie, dass sie erst in den Morgenstunden nach Hause gekommen ist.

Pamela, nicht wesentlich diskreter, berichtet von einem Telefonat mit Hans Peter, das zeige, wie „inkonsequent und unehrlich“ er sei.

Hoppla, anderen Sender erwischt, das waren jetzt die politischen „Sommergespräche“ auf Puls4.