"Liebesg'schichten": Erste Staffel mit Horowitz war Quotenerfolg

Die ORF-"Liebesg'schichten und Heiratssachen" sind auch in der ersten Staffel mit Nina Horowitz als Interviewerin und Gestalterin ein Quotenbringer gewesen. Laut ORF wollten sich durchschnittlich 991.000 (Marktanteil 32 Prozent) die 24. Staffel nicht entgehen lassen - damit handle es sich um die reichweitenstärkste Staffel seit Start des Formats, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.