ORF-Player-Chef Pollach übernimmt Hauptabteilung Online

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat am Dienstag Stefan Pollach zum neuen Leiter der Hauptabteilung Online und neue Medien bestellt. Er folgt damit als Online-Chef Thomas Prantner nach, der im Herbst das Unternehmen verlassen wird. Die Hauptabteilung ist in der technischen Direktion unter Harald Kräuter angesiedelt. Pollach ist derzeit interimistischer Leiter des Vorzeige-Projekts "ORF-Player" und arbeitete zuvor schon unter Weißmann und vor dessen Kür zum ORF-Chef in diesm Bereich. Pollach zeichnet nun künftig für die Digitalstrategie des öffentlich-rechtlichen Unternehmens verantwortlich und leitet das Gesamtprojekt ORF-Player sowie die Koordination der zuliefernden programmverantwortlichen Bereiche.

"Die konsequente Weiterentwicklung des ORF zur Public Service Plattform ist von entscheidender Bedeutung. Der Bereich Online und neue Medien wird hier eine zentrale Rolle spielen. Deshalb freut es mich besonders, dass wir mit Stefan Pollach einen ausgewiesenen Top-Profi für diese Funktion gewinnen konnten!“, erlärt Weißmann in einer Aussendung zur Personalia.