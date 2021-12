Neue ÖVP-Mediensprecherin: "Der ORF wird Kompromisse machen müssen"

KURIER: Zum ORF-Gesetz gibt es schon einen Ministerratsbeschluss, ist dieser der Weisheit letzter Schluss?

Gaby Schwarz: Für mich gilt das Regierungsprogramm. Ein Wechsel der Agenden auf Regierungs- und Sprecherebene ist eine Gelegenheit, einen Nachdenkprozess zu starten.

Soll der ORF digital mehr dürfen als bisher? Die digitale Entwicklung ist auch für den ORF extrem wichtig, eine echte Zukunftschance. Und der neue Generaldirektor Roland Weißmann ist der richtige Mann dafür. Es ist klar, dass die digitale Kompetenz in Österreich auch beim ORF liegen muss.

Das sehen die Zeitungsverlage aber ganz anders. Solange eine mit Gebührengeld finanzierte Seite wie orf.at frei zugänglich ist, wird privaten Medien die Luft abgeschnürt. Auch der ORF wird kompromissbereit sein müssen. Aber das sind Dinge, die breit zu diskutieren sind. Es muss in allen Fragen eine Einigung mit den Privaten geben. Das kann ein Zugang zum ORF-Archiv oder ein gemeinsamer Player für österreichische Inhalte sein.

Das werden die Privaten aber nur machen, wenn nicht „ORF“ davor steht, sondern wenn es auf Augenhöhe passiert. Dazu war der bisherige ORF-Chef nicht bereit.

Wie schon gesagt: Roland Weißmann ist ein guter Kaufmann und Journalist, und er ist am Konsens und gemeinsamen Lösungen interessiert. Der globale Markt hat sich in den letzten Jahren so massiv verändert, dass allen klar ist, dass man Ressourcen nun bündeln muss.

Muss man den ORF dann nicht zumindest bei der Werbung einschränken? Wir werden Veränderungsprozesse sehr behutsam gestalten müssen. Dazu sollen alle Marktteilnehmer und Experten eingebunden werden.

Auch die Opposition? Ich rede immer mit allen.