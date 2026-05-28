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Medien

APA-CEO Clemens Pig bewirbt sich für die ORF-Generaldirektion

Kurz vor Fristende bringt sich APA-CEO Clemens Pig für die ORF-Spitze mit einer klaren Vision in Stellung – und verzichtet im Fall einer Niederlage auf ein Sicherheitsnetz.
Christoph Silber
28.05.2026, 15:00

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APA-Chef Clemens Pig lächelnd mit Bart und im Anzug mit Krawatte vor einem grauen Vorhang.

Am Donnerstag, dem letzten Tag der Bewerbungsfrist, ist auch der Favorit für die Position des ORF-Generaldirektors an die Öffentlichkeit gegangen. Clemens Pig, seit 2016 CEO der Austria Presse Agentur (APA), bewirbt sich um die Funktion des Generaldirektors des ORF ab 1. Jänner 2027. Das teilte er in einer Aussendung mit. Der 35-köpfige Stiftungsrat kürt den nächsten ORF-Chef am 11. Juni.

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"Gerade in einer Zeit tiefgreifender technologischer, gesellschaftlicher und geopolitischer Veränderungen braucht Österreich einen starken, unabhängigen und zukunftsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk", betont Pig. Er wolle Verantwortung dafür übernehmen, "dass der ORF Vertrauen stärkt, Orientierung gibt und seine besondere Rolle im digitalen Zeitalter konsequent weiterentwickelt." Entsprechend auch sein Leitmotiv: "Ein ORF, dem Österreich vertraut". Dafür geht der 51-Jährige, anders als andere Bewerber bisher, auch persönlich ins Risiko: Im Fall einer Niederlage kann er nicht in die APA zurückkehren.

Warum Pig kandidiert

Die Aufgabe eines ORF-Generaldirektors gehe weit über klassisches Medienmanagement hinaus, meint Pig: "Es geht nicht nur um Quote, Reichweite oder kommerzielle Logiken. Der ORF muss mit seiner ganzen Kraft für Public Value, demokratische Orientierung, kulturelle und regionale Identität, digitale Innovation und journalistische Glaubwürdigkeit stehen. Er muss ein öffentliches Haus bleiben – unabhängig von Parteien, Interessen und einzelnen Milieus."

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Seine Agenda für den ORF

Seine Agenda umfasst wirtschaftliche Stabilität und die Stärkung von Vertrauen, Publikum und öffentlich-rechtlichem Auftrag. Dazu kommen digitale Transformation inklusive KI, organisatorische Erneuerung samt transparenter, diskriminierungsfreier Unternehmenskultur sowie Kooperationen für die heimische Medienbranche. "Der ORF braucht keine Pose der Revolution, aber auch keine bloße Fortsetzung des Gewohnten", so Pig. "Er braucht Erneuerung mit Vertrauen und Vision – und eine Führung, die entscheidet, erklärt, zuhört und umsetzt."

Der Medienmanager gründete vor seiner APA-Zeit das Analyseunternehmen MediaWatch. Er war unter anderem internationaler Präsident der European Alliance of News Agencies und ist Vizepräsident des Verwaltungsrats der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

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Seine Agenda bei der APA

Die APA wurde unter seiner Führung strategisch zu einer modernen Nachrichten- und Technologieagentur. Neben dem journalistischen Rückgrat vieler heimischer journalistischer Produkte bietet die APA heute auch medienübergreifende Kooperationslösungen, neue digitale Geschäftsfelder und datenbasierte Services. Dazu zählen KI-Anwendungen, Redaktionssysteme und internationale Technologieprojekte.

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Das lässt er nun hinter sich. Seine Kandidatur versteht Pig als Angebot an den ORF, an dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an das Publikum und an die heimische Medienbranche: "Der ORF gehört nicht seinen Führungskräften, nicht Parteien und nicht Interessengruppen. Er ist dem Publikum verpflichtet. Diese Verpflichtung ist der Maßstab meiner Bewerbung."

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