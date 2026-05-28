Kathrin Zierhut-Kunz, seit 2022 kaufmännische Geschäftsführerin von ORFIII, hat sich für die Position der ORF-Generaldirektorin ab 2027 beworben. Das gab sie am Donnerstag in einer Aussendung bekannt, nachdem ORF-Chefin Ingrid Thurnher ihr Nicht-Antreten erklärt hatte.

"Mein Ziel ist ein moderner, effizienter und glaubwürdiger ORF, der seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag mit Qualität, Relevanz und Verantwortung erfüllt", so Zierhut-Kunz. Als Geschäftsführerin von ORF III kenne sie die Herausforderungen des Hauses aus operativer Verantwortung. "Mit meiner Kandidatur verbinde ich den Anspruch, den ORF strukturell weiterzuentwickeln und die journalistische Qualität nachhaltig zu stärken."