APA-Chef Clemens Pig: "Demokratien brauchen freie Medien“

Viel zu oft gab und gibt es zuletzt Schreckensnachrichten aus der Medienbranche. Journalistenstellen werden dutzendweise eingespart, Printauflagen gehen zurück, und online kämpfen viele Medien mit den übermächtigen US-Plattformen um die Werbegelder. Was ist los mit dem Medienstandort? Und wie kann man hier positive Wege in die Zukunft finden? Clemens Pig hat Antworten auf genau diese Fragen. Der CEO der APA – Austria Presse Agentur beschäftigt sich intensiv mit dem Medienwandel, den Herausforderungen – und den Chancen durch neue Technologien. KURIER: Vielleicht ist das die journalistische Innensicht, aber man hat den Eindruck, dass es der Medienbranche in Österreich auch im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen besonders schlecht geht. Stimmt das? Clemens Pig: Nicht nur in Österreich, auch international: Die Medien stehen unter Druck. Das hat ganz spezifische Gründe: Vor ziemlich genau 20 Jahren gab es die Gründung von Facebook, wenige Wochen später den ersten Twitter-Tweet. Mit dem sogenannten Plattformen-Internet hat sich für die Medien alles zu verändern begonnen, die Art und Weise, wie sie Geld verdienen, und die Art und Weise, wie Informationen und auch Nachrichten konsumiert werden. Die Werbeerlöse flossen im vergangenen Jahr erstmals mehrheitlich an diese Plattformen. Das bedeutet eine ordentliche Stresssituation für die Medien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl

Die Plattformen haben auch eine Veränderung in der Tonalität dessen, was wir einander erzählen, herbeigeführt, die den Nachrichten nicht immer guttut. In den Sozialen Medien hat es begonnen, dass man den anderen oft nicht mehr zuhört, bis hin zu einer radikalisierten Sprache. Das ist hoch problematisch, letztlich nicht nur für die Medien und ihre Existenz, auch für unsere Demokratie. Demokratien, so wie wir sie in Österreich haben, das muss man leider so sagen, sind im Moment im Rückbau begriffen. Rechtssicherheit, Freiheit und Meinungsfreiheit sind für die Wirtschaft und für den Wirtschaftsstandort essenziell wichtig. Ein Regelwerk, auf das man sich verlassen kann, in das nicht autokratisch eingegriffen wird. Jetzt kann man sagen: In China funktioniert die Wirtschaft auch ganz ordentlich – ohne Qualitätsjournalismus. In China ist es eine ganz eigenartige Kombination aus einem autokratischen kommunistischen System, gepaart mit einem teilweise zügellosen marktwirtschaftlichen System. Die Art und Weise, wie gerade die chinesische Gesellschaft ihren Alltag verbringt und durch sogenanntes Social Scoring überwacht und mit einem Punktesystem bewertet wird, ist natürlich alles andere als das, was wir uns als freie Gesellschaft vorstellen. Und Demokratien brauchen freie Medien, brauchen Aufklärung, Recherche, all das, was professionellen Journalismus ausmacht, wie einen Bissen Brot. Man muss sehr offen und kritisch hinterfragen, wie in Amerika mit Medien umgegangen wird und wie Soziale Medien – die meisten sind ja US-Plattformen – hier den Diskurs verzerren. Hassrede im Internet bis hin zu echten Falsch- und Fehlinformationen: Man müsste die Plattformen hier viel, viel mehr in die Verantwortung nehmen. Wir sind hier auch als Medienstandort Österreich gefordert, neue Antworten für die Zukunft zu haben.

Zum ausführlichen Interview mit APA-Chef Clemens Pig

Standort-Interviewserie Wie geht es dem Standort?

In Interviews mit Unternehmern beleuchtet der KURIER die Lage im Land. KURIER-Leser sind gefragt!

Haben Sie Vorschläge, wie der Standort Österreich zu alter Stärke finden kann? Mailen Sie an standortoesterreich@kurier.at. Wir werden die besten Ideen mit Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft erörtern. Bisher sind folgende Interviews erschienen:

Walter Oblin (Post AG), Stephan Zöchling (Remus), Rupert Ursin (Quantum Tech.), Florian Czink (Schlumberger), Nikolaos Bogianizidis (Öklo), Sok-Kheng Taing (Dynatrace), Stephan Büttner (Agrana), Katrin Hohensinner-Häupl (Frutura), Klaus Magele (Morawa), Erich Benischek (Blaue Lagune), Birgit Rechberger-Krammer (Henkel), Cathrine Emond (Novartis), Lukas Püspök (Püspök), Heinrich Prokop (Clever Clover), Gerhard Höllinger (Höllinger), Ulich Kubinger (VTA) und mehr.

Aber ist es einem Herrn Zuckerberg oder einem Herrn Musk nicht herzlich egal, was wir österreichischen Medien so denken? Der österreichische Medienmarkt und Österreich als solches ist Teil der Europäischen Union. Viele Dinge, die in der Regulierung der Plattformen liegen – das Leistungsschutzrecht, der AI-Act – sind natürlich europäische Themen, die in Brüssel und damit mit österreichischer Beteiligung entschieden werden müssen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass Personen wie Elon Musk ihre politischen Positionen mitten in europäische Themen und Wahlkämpfe hineintragen. Das große Ziel lautet: die Zerstückelung des europäischen Marktes. Österreich wird die globalen Probleme nicht im Alleingang lösen können. Aber es ist auch für Österreich sehr wichtig, diesen freien Medienstandort zu stärken.