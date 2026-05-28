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Aus den USA auf den Küniglberg: Top-Manager Larcher will ORF sanieren

Der Streaming-Experte will mit einem radikalen Reformprogramm und einem 100-Millionen-Sparkurs ORF-Generaldirektor werden. Vor allem die Jungen will er wieder gewinnen.