FPÖ-Verhandler Westenthaler über ORF: "Rasch neue Führung"

Schon beim ersten Aufeinandertreffen vor einer Woche gab es gröbere Unstimmigkeiten. Nun sorgt Westenthaler – jetzt nicht als ORF-Aufsichtsrat, sondern als Koalitionsverhandler – für einen Aufreger: Just in der ORF-Sendung „Report“ am Dienstagabend verlangte er die Ablöse der aktuellen ORF-Führung unter Generaldirektor Roland Weißmann .

Streichkonzert droht

So oder so spielt dann das Streichorchester am Küniglberg auf: „Nach Maßgabe wirtschaftlicher Möglichkeiten“ genannt sind im Gesetz ORFIII und die Satellitenverbreitung von ORF Sport+. Nicht Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags ist zudem das Radio Symphonieorchester. Das zusammen bringt keine üppigen Summen. Also müsste man auf Sportrechte verzichten und die Produktion von Serien, Filmen und Dokus runterfahren – mit negativen Auswirkungen auf Quoten, Werbeeinnahmen und Zulieferbranche. Auch wären Mitarbeiter in der Zentrale und in den Landesstudios zu kündigen.

Hier versucht Westenthaler im „Report“ zu beruhigen: „Wir haben zu viele Häuptlinge und zu wenig Indianer, und dort muss reingefahren werden. Ich brauche hier nicht große Kündigungswellen aussprechen. Es braucht sich niemand fürchten.“