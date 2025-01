Blau-türkises Gezerre um den Staatsfunk: Was passiert mit dem ORF?

Im FPÖ-Umfeld sprach man von „ziemlichen Irritationen“. Immerhin haben FPÖ und Volkspartei grundsätzlich und bei allen Koalitionsfragen vereinbart, die Gespräche vorerst vertraulich zu halten.

In der ÖVP versteht man die Verstimmung des Gegenübers nur bedingt. „Selbstverständlich liegt uns nicht daran, die FPÖ zu provozieren. Wir sind an einem konstruktiven Austausch interessiert – in allen Bereichen, auch beim Medienkapitel“, sagte ein Stratege in der Bundes-ÖVP.

Die Irritationen seien mittlerweile ohnehin wieder ausgeräumt, das Gesprächsklima gut. Und überhaupt sei man bei wesentlichen Themen wie einer ORF-Reform oder der Neuaufstellung der Medienförderung weniger weit auseinander, als Beobachter vermuten würden.