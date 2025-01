Nach dem blau-türkisen Disput: Was FPÖ und ÖVP jetzt vorhaben

Am Montag danach geben sich beide Seiten konstruktiv. Die "Unruhe" sei auch den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich geschuldet gewesen. Der Plan, sich bis Mitte Februar zu einigen, steht laut Verhandlern weiterhin.

"Alles mit der Ruhe", heißt es seitens der FPÖ nach einem Wochenende des konzertierten Grants auf die ÖVP. Ausgelöst hatte diesen Stocker am Donnerstag, als er von der FPÖ forderte, sich "vom rechten Rand in die Mitte" zu bewegen – und sich unter anderem klar zu EU, Landesverteidigung oder Medienfreiheit zu bekennen. Das konterten wiederum mehrere FPÖ-Länderchefs. "Seriöse Verhandlungen" ohne "mediale Alleingänge" forderte etwa Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek .

FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp äußerte jüngst im KURIER-Interview Kritik an der "Herdprämie" – aber nicht inhaltlich, sondern semantisch. Elternteile von Kleinkindern sollen die Wahlfreiheit haben, ob sie ihre Kinder zu Hause erziehen oder in den Kindergarten geben.

Was Blau und Türkis bestätigen: Bis Freitag sollen alle 13 Untergruppen zumindest ein zweites Mal verhandelt haben. Von der ÖVP heißt es, man wolle dann ein Resümee ziehen und bewerten, ob eine weitere Runde gedreht werden muss. Das dürften die Parteichefs in der "Steuerungsgruppe" besprechen.

Ein "Wording"-Problem gebe es auch bei der "Bankenabgabe", die die FPÖ nicht als Steuer verstanden wissen will, sondern als Beitrag der Banken. Diese hätten in den vergangenen Jahren Gewinne gemacht und sollten etwas an die Gesellschaft zurückgeben – so die Intention der FPÖ. Die ÖVP ist klar gegen eine solche Abgabe. Das könnte sich bei einem passenden "Abtausch" ändern. Heißt: Wenn es ein Go für einen Beitrag der Banken gibt, will die ÖVP im Gegenzug eines ihrer Prestigevorhaben umsetzen.

Ein aus dem Budget finanzierter ORF und damit die Abschaffung der Haushaltsabgabe kommt wenn, dann erst im Doppelbudget 2026/2027 infrage.

Aus mehreren Untergruppen heißt es jedenfalls, die Verhandlungen würden "friktionsfrei" laufen. Inhaltlich gehe es nur noch um einzelne Formulierungen. Heißt: Die Grundstimmung, das Blau-Türkis zustande kommt, ist prinzipiell optimistisch. Trotz des medialen Geplänkels am Wochenende.