Warum plötzlich eine Ambulanzgebühr wieder Thema ist

Just zum Zeitpunkt, an dem die blau-türkisen Koalitionsverhandlungen in die entscheidende Phase gehen, taucht einmal mehr die Forderung auf, von Patienten Geld zu verlangen, die ohne medizinischer Notwendigkeit eine Spitalsambulanz aufsuchen und so die Krankenhäuser überfüllen. Was hat es damit auf sich?

Wer macht sich aktuell für eine Ambulanzgebühr stark?

Mit ihr ließen sich die Patientenströme besser lenken, ist Tirols Ärztekammer-Präsident Stefan Kastner überzeugt: „Wer außerhalb einer Ambulanzzeit oder ohne entsprechende Vorgaben seine E-Card im Spital steckt, der soll dann einfach einen Zahlschein bekommen.“ Die Rechnung könne der Patient dann bei seiner Versicherung beeinspruchen, die zu prüfen hätte, ob der Besuch gerechtfertigt war. Denkbar sei auch eine soziale Staffelung der Gebühr. Ähnliches schwebt auch Kari Ochsner vor. Er ist einflussreicher Präsident der nö. Industriellenvereinigung. „Es kann nicht sein, dass Patienten in die Ambulanz fahren, um sich ein Pflaster oder eine Kopfweh-Tablette abzuholen“, betonte er zuletzt im ORF.

Würde eine Ambulanzgebühr die Krankenhäuser entlasten?

Experten sind äußerst skeptisch: „Die Gebühr würde helfen, mehr Geld ins System zu bringen, hätte aber keinen Lenkungseffekt“, sagt der Wiener Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer. Er kann auch einer sozialen Staffelung der Gebühr nichts abgewinnen. Sie würde jene treffen, die tendenziell ohnehin weniger dazu neigen, Ambulanzen aufzusuchen. Hinzu käme ein enormer administrativer Aufwand. „Er hat schon bei der 2001 vorübergehend eingeführten Ambulanzgebühr zu Chaos geführt.“