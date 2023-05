Ärztekammer will eine hohe Ambulanzgebühr

Die Ärztekammer spricht sich für die Rückkehr einer Ambulanzgebühr aus und das in einer besonders hohen Form. Harald Mayer, zweiter Vizepräsident der ÖAK und Obmann der Bundeskurie für angestellte Ärzte, fordert in der Presse einen „Vollkostenersatz“ - ohne Ausnahmen, sofern sich die Patienten nicht an einen vorgegebenen „Pfad“ halten. Dieser sieht im wesentlichen vor, dass man nur noch nach Überweisung oder im Notfall eine Ambulanz besuchen könnte.